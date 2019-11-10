نصائح لتناول البيتزا دون الكثير من السعرات الحرارية

تعتبر البيتزا هي من أكثر الأطباق المفضلة عند الكثيرين حول العالم، وذلك بفضل مذاقها الفريد واللذيذ الذي لا يقاوم من جهة، وطريقة تحضيرها السهلة والسريعة من ناحية أخرى.

إلا أنه لا بد من مراعاة الكمية التي يتم الحصول عليها، لا سيما خلال اعتماد الحميات الغذائية الهادفة الى إنقاص الوزن، لأن الإفراط في تناولها قد يعيق عملية التخلص من الكيلوغرامات الإضافية.

ما هو عدد السعرات الحرارية في البيتزا ؟

تحتوي البيـتزا على الكثير من السعرات الحرارية، إضافة الى نسبة عالية من الدهون التي تدخل في تركيبها، فضلاً عن الكثير من النشويات والبروتينات والعديد من الأملاح.

وهنا نشير الى أن قطعة واحدة من بيتزا الجبنة تحتوي على 223 سعرة حرارية، أما بالنسبة الى النوع المصنوع من اللحم فالشريحة فيها حوالي 230 وحدة.

ولا بد من لفت النظر الى أن أنواع البيتزا التي تحتوي على سعرات حرارية أقل هي المصنوعة من الخضار، حيث أنه في القطعة الواحدة يكتسب الجسم 180 سعرة فقط، ما يجعلها من أفضل الأنواع للدايت.

نصائح لتناول البيتزا من دون سعرات حرارية كثيرة

من الممكن تناولها شرط الالتزام ببعض التعليمات الضرورية لتفادي الحصول على الكثير من السعرات الحرارية، وذلك وفق التالي:

– يجب الحرص على اختيار القطع رقيقة الحجم.

– من الضروري تفادي تناول بيتزا اللحوم، مع ضرورة تجنب وضع أنواع الجبنة التي تحتوي على نسبة كبيرة من الدسم واختيار الأنواع الخفيفة في الدسم التي تمنح المذاق المثالي مع سعرات حرارية أقل.

– من المفيد إعداد البيتزا داخل المنزل باستعمال الدقيق الاسمر عوضاً عن الابيض، مع تفادي إضافة الكثير من الملح.

– يفضل إضافة بعض الاعشاب التي تساعد كثيراً على حرق دهون الجسم إلى عجينة الـبيتزا، مثل الشمر أو الزنجبيل أو الكمون والقرفة.

– بعد تناول البيتزا احرصوا على ممارسة التمارين الرياضية.

مكونات البيتزا الدايت :

– 3 أكواب من الطحين

– كوب من الحليب السائل الخالي من الدسم

– ملعقة صغيرة من الزيت النباتي

– نصف ملعقة صغيرة من الملح

– ملعقة كبيرة من بايكنغ باودر

– نصف ملعقة سكر

الحشوة:

– 200 غرام من شرائح جبنة الموزاريلا اللايت

– 150 غرام من شرائح الحبش

– نصف كوب من الفطر المقطع

– حبتان طماطم مفرومتان

– بصلة مقطعة بشكل شرائح

– حبة فليفلة خضراء مقطعة إلى حلقات

– 10 حبات زيتون

– ملعقة كبيرة من الكاتشب اللايت

– ملعقة صغيرة من الريحان

– نصف ملعقة صغيرة من الزعتر اليابس