نسرين طافش تعتمد ” لوك ” جديد … كيف بدت ؟ ( صور )

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نسرين طافش

ظهرت الفنانة نسرين طافش بـ ” لوك ” جديد من خلال مجموعة من الصور ، نشرتهم على صفحاتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي .

وبدت النجمة وقد اعتمدت قصةَّ شعرٍ قصيرة وغيرت لون شعرها باللون البني الداكن ، الأمر الذي أحدث ضجة في صفوف محبيها الذين انقسموا بين مؤيد ومحب للستايل النهائي الذي أطلت به نسرين وبين من عارض اعتمادها قصة الشعر الفرنسية .

وأرفقت الصور بتعليق قصير ، تمنت من خلاله البركة لكل متابعيها ويوماً مليئاً بالطيبة لهم ، وقالت : ” يوم طيب .. ومبارك للجميع ” .

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يوم طيب و مبارك للجميع 💗

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وتنافست نسرين طافش خلال موسم دراما رمضان 2019 عبر مسلسل ” مقامات العشق ” بدور ” ست الحسن ” التي تسرد سيرة حياة المتصوف محي الدين ابن عربي ، والعمل تأليف محمد البطوش وإخراج أحمد إبراهيم أحمد .

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