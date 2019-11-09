نسرين طافش تعتمد ” لوك ” جديد … كيف بدت ؟ ( صور )

ظهرت الفنانة نسرين طافش بـ ” لوك ” جديد من خلال مجموعة من الصور ، نشرتهم على صفحاتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي .

وبدت النجمة وقد اعتمدت قصةَّ شعرٍ قصيرة وغيرت لون شعرها باللون البني الداكن ، الأمر الذي أحدث ضجة في صفوف محبيها الذين انقسموا بين مؤيد ومحب للستايل النهائي الذي أطلت به نسرين وبين من عارض اعتمادها قصة الشعر الفرنسية .

وأرفقت الصور بتعليق قصير ، تمنت من خلاله البركة لكل متابعيها ويوماً مليئاً بالطيبة لهم ، وقالت : ” يوم طيب .. ومبارك للجميع ” .

وتنافست نسرين طافش خلال موسم دراما رمضان 2019 عبر مسلسل ” مقامات العشق ” بدور ” ست الحسن ” التي تسرد سيرة حياة المتصوف محي الدين ابن عربي ، والعمل تأليف محمد البطوش وإخراج أحمد إبراهيم أحمد .