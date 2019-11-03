نسرين طافش تستذكر تألقها بالبدلة الرسمية النسائية ( صور )

أخبار الفن
نسرين طافش

أعادت الفنانة نسرين طافش نشر مجموعة من الصور القديمة لها عبر إحدى حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي ، ظهرت خلالهم بإطلالة هادئة وبسيطة .

وبدت خلالهم مرتدية بدلة نسائية من درجات اللون البيج ، نسقت معه حذاءً رسمي ذو كعبٍ عالٍ ، واعتمدت في إطلالتها تسريحة الـ wavy ، ومكياج الوجه الناعم الذي أبرز جمال معالم وجهها ، وتلقت عليها مجموعة من التعليقات الإيجابية التي أشادت بجمالها وأناقتها .

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يُشار إلى أن النجمة السورية شاركت مؤخراً ضمن لجنة تحكيم جائزة الـ AMMY AWARD الدولية ، ونشرت مجموعة من الصور لها مع أعضاء لجنة التحكيم ، معربة عن سعادتها الكبيرة بالمشاركة إلى جانب أهم أعلام التمثيل والإعلام في الوطن العربي.

وكانت نسرين طافش حضرت خلال موسم دراما رمضان 2019 عبر مسلسل ” مقامات العشق ” بدور ” ست الحسن ” التي تسرد سيرة حياة المتصوف محي الدين ابن عربي ، والعمل تأليف محمد البطوش وإخراج أحمد إبراهيم أحمد .

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