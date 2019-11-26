نسرين طافش بـ تحدٍ جديدٍ مع الجمهور … والهدف سامٍ ( صور )

تتمتع الفنانة نسرين طافش بثقافة عالية تمكنها من الخوض في أعقم وأهمِّ الجدالات والمواضيع فهي تمتلك قدرة اللعب بالكلمات والتحدث بوعيٍّ ونضج كبير .

وكشفت نسرين قبل ساعات قليلة عن غذائها الثقافي والتوعوي من خلال بعض المنشورات التي طرحتها عبر صفحاتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي .

ظهرت خلالها وهي تمسك في يدها كتاب ، وأرفقتهم بتعليقٍ مطول تحدّت فيه متابعيها ومحبيها بقراءة كتاب كل شهر ، من خلال هاشتاغ #تحدي القراءة والوعي مع نسرين .

وتحدثت عن أهمية القراءة في حياتنا والسلام الداخلي الذي تمنحه للمواظبيّن عليها ، وكيف يمكن للقراءة أن تغير نظرتنا إلى الأمور مهما بلغت أهميتها .

وكشفت نسرين طافش في أحد المنشورات عن اسم الكتاب الأول الذي ستتحدى فيه متابعيها ، وصرحت أنها اختارته لما فيه من تقنية فعالة لإدارة الواقع .

وحصدت فكرة الفنانة الشابة على تفاعلٍ كبيرٍ من قبل الجمهور المتابع لها ، والذين انهالوا مؤيدين لفكرتها بهدف تعزيز المطالعة وإحياء فكرة القراءة من جديد .