نسرين طافش بـ تحدٍ جديدٍ مع الجمهور … والهدف سامٍ ( صور )

تتمتع الفنانة نسرين طافش بثقافة عالية تمكنها من الخوض في أعقم وأهمِّ الجدالات والمواضيع فهي تمتلك قدرة اللعب بالكلمات والتحدث بوعيٍّ ونضج كبير .
وكشفت نسرين قبل ساعات قليلة عن غذائها الثقافي والتوعوي من خلال بعض المنشورات التي طرحتها عبر صفحاتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي .
ظهرت خلالها وهي تمسك في يدها كتاب ، وأرفقتهم بتعليقٍ مطول تحدّت فيه متابعيها ومحبيها بقراءة كتاب كل شهر ، من خلال هاشتاغ #تحدي القراءة والوعي مع نسرين .
وتحدثت عن أهمية القراءة في حياتنا والسلام الداخلي الذي تمنحه للمواظبيّن عليها ، وكيف يمكن للقراءة أن تغير نظرتنا إلى الأمور مهما بلغت أهميتها .
View this post on Instagram
صباح الحب و الجمال ☀️💫 قررت ابدا معاكم فقرة جديدة شهرية .. #تحدي_القراءة_والوعي_مع_نسرين ☀️💫 كل شهر رح نخلص مع بعض قراية كتاب .. رح اختارلكون كتب ممتعة و قوية غيرتلي حياتي نحو الأفضل و خلتني عيش بعالمي بسلام و سعادة رغم التحديات الموجودة بحياتنا كلنا .. لكن تغيير ردة فعلي على الاشياء و تغيير فهمي الها غيرت حياتي بشكل جميييل ☀️💫 و آخر الشهر بفتح باب طرح الأسئلة ببوست و تاني يوم منعمل لايف لنناقش الكتاب و جاوب على أسالتكم .. و ممكن يكون معانا باللايف ضيف او ضيفة يحكولنا كمان عن الكتاب .. و رح اعمل مسابقة .. رح اطرح سؤال من الكتاب .. و اللي بيجاوب صح .. رح يربح هدية حلوة مني ☀️💫 ملاحظة : خلي هدفك انك تتنور و تتعلم و ترتقي بافكارك و بحياتك .. الجائزة مجرد تحفيز جانبي 😘 ما حدى يتحجج و يقول ما عندي وقت .. كلنا منقعد بالساعاااات على اشياء بلا معنى ب السوشال ميديا .. و منشتكي من قلة الوقت 🤨🤐 اول كتاب معانا رح ابدأ فيه استثنائيا نقراه و نخلصو على مدى شهرين مش شهر واحد لانو كبير و صفحاتو كتيرة و معلوماتو زاخرة و لكن سحرية و مبهجة و ممكن تكون صادمة ايجابياً للبعض 😉 لتعرفو شو هو الكتاب تابعو المنشور القادم ⬅️ Hair style : @maherderke 💫 Shot by : @ahmedraafat4 💫 #ترانسيرفينج_الواقع #transurfing #vadimzeland @vadim_zeland_official
وكشفت نسرين طافش في أحد المنشورات عن اسم الكتاب الأول الذي ستتحدى فيه متابعيها ، وصرحت أنها اختارته لما فيه من تقنية فعالة لإدارة الواقع .
View this post on Instagram
الكتاب الأول في #تحدي_القراءة_والوعي_مع_نسرين هو : #ترانسيرفينج_الواقع 💫 للعالم الكبير #فاديم_زيلاند 💫 الترانسيرفينج .. هي تقنية فعالة لإدارة الواقع .. عند تطبيق الترانسيرفينج فإنك لا تصل إلى أهدافك .. لكنك تجعل هدفك يتحقق من تلقاء نفسه .. من المستحيل أن تصدق هذا الكلام ؟! من النظرة الأولى سوف تكتشف أن الدلائل العملية على صحة هذه الأفكار النظرية التي يتبناها هذا الكتاب موجودة بالفعل .. إن اولئك الذين مارسو ترانسيرفنغ قد أصيبو بالدهشة الفائقة من النتائج التي حققوها.. حيث يبدأ العالم المحيط بالتغيير فورا امام عينيك .. بشكل لن تستطيع تفسيره في بعض الاحيان .. الكتاب متوفر اون لاين عن طريق الاكاديمية الدولية للتنمية الذاتية اطلبوه منهم و بيوصللكم .. ابحثو عن الكتاب في غوغل .. و متوفر في المكاتب في جميع العالم باكثر من لغة 👌🏻🌷☀️ #تحدي_القراءة_والوعي_مع_نسرين Shot by : @ahmedraafat4 💫 #ترانسيرفينج_الواقع #transurfing #vadimzeland @vadim_zeland_official #وقل_ربي_زدني_علما
وحصدت فكرة الفنانة الشابة على تفاعلٍ كبيرٍ من قبل الجمهور المتابع لها ، والذين انهالوا مؤيدين لفكرتها بهدف تعزيز المطالعة وإحياء فكرة القراءة من جديد .