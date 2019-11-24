نسرين طافش بإطلالة بيضاء .. كيف بدت ؟! ( صور )

تتمتع الفنانة نسرين طافش إلى جانب جمالها وموهبتها العالية في التمثيل بثقافة عالية ، تمكنها من اللعب بالكلمات والتحدث بوعيٍّ ونضج كبير .
وتحرص دائماً على تسليط الضوء على هذا الجانب من شخصيتها من خلال بعض الجُمل والحكم التي تنشرهم عبر صفحاتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي .
وشاركت نسرين المتابعين منذ دقائق صورة جديدة لها ، بدت خلالها بإطلالة شبابية كاجوال تألفت من سروال جينز ذو خصر عالٍ ، وبلوز أبيض قصير كاشف .
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الأبيض هو اجتماع جميع الوان الضوء المنظورة .. و الأسود هو غياب جميع هذه الالوان .. و بالتالي رؤية الأبيض على أنه اجتماع و تكامل و رؤية الأسود على أنه نقص و غياب و ما نطلق عليه اسم شر هو في جميع الحالات غياب النور و غياب الحب .. و هو ليس امرا علينا مصارعته او الهروب منه او مطاردته .. و فهمنا ان الشر هو غياب النور لا يعني أنه من غير الملائم مواجهته .. فدواء الغياب الحضور .. و الشر غياب لا يمكن علاجه بغياب مثله .. و إذا ذهبنا في علاج الشر إلى كراهيته .. أو كراهية من ينخرط به نساهم في غياب النور و ليس حضوره .. إن كراهية الشر لا تقلل من حجمه بل تزيده حجما .. لا يمكنك التغلب على الشر (الغياب) الا ب (الحضور) حضور النور الرحمة و المحبة 🌷 ففي حضور النور لا وجود للظلام ☀️ تلخيص للفصل الرابع (القلب) من كتاب #موطن_الروح ☀️ ل #غاري_زوكاف 💫 Shot by : @ahmedraafat4
وأرفقتها بتعليق تحدثت فيه عن إيمانها بقيمة الأشياء بشكل عام دون تخصيص أو تفضيل أحدها وغضّ النظر عن البقية ، لافتة إلى أن كرم الله أكبر من أمنياتها ونواياها .
يذكر أن آخر أعمال نسرين طافش المسلسل التاريخي ” مقامات العشق ” الذي عرض خلال موسم دراما رمضان الماضي والذي جسدت فيه دور ” ست الحسن ” التي تسرد سيرة حياة المتصوف محي الدين ابن عربي ، والعمل تأليف محمد البطوش وإخراج أحمد إبراهيم أحمد .