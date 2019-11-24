نسرين طافش بإطلالة بيضاء .. كيف بدت ؟! ( صور )

تتمتع الفنانة نسرين طافش إلى جانب جمالها وموهبتها العالية في التمثيل بثقافة عالية ، تمكنها من اللعب بالكلمات والتحدث بوعيٍّ ونضج كبير .

وتحرص دائماً على تسليط الضوء على هذا الجانب من شخصيتها من خلال بعض الجُمل والحكم التي تنشرهم عبر صفحاتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي .

وشاركت نسرين المتابعين منذ دقائق صورة جديدة لها ، بدت خلالها بإطلالة شبابية كاجوال تألفت من سروال جينز ذو خصر عالٍ ، وبلوز أبيض قصير كاشف .

وأرفقتها بتعليق تحدثت فيه عن إيمانها بقيمة الأشياء بشكل عام دون تخصيص أو تفضيل أحدها وغضّ النظر عن البقية ، لافتة إلى أن كرم الله أكبر من أمنياتها ونواياها .

يذكر أن آخر أعمال نسرين طافش المسلسل التاريخي ” مقامات العشق ” الذي عرض خلال موسم دراما رمضان الماضي والذي جسدت فيه دور ” ست الحسن ” التي تسرد سيرة حياة المتصوف محي الدين ابن عربي ، والعمل تأليف محمد البطوش وإخراج أحمد إبراهيم أحمد .