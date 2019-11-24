نتائج الماجستير و الدراسات العليا في جامعة دمشق 2019 – 2020

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أصدرت جامعة دمشق نتائج مفاضلة الماجستير الدراسات العليا و دبلومات وماجستيرات التأهيل والتخصص ودبلوم التأهيل التربوي للعام 2019-2020

 

ويمكنكم الحصول على نتائج المفاضلة عبر البحث بالاسم والكنية فقط عبر الرابط التالي

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