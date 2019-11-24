نتائج الماجستير و الدراسات العليا في جامعة دمشق 2019 – 2020

نتائج الماجستير و الدراسات العليا في جامعة دمشق 2019 – 2020محلياتأخبار محلية في نوفمبر 24, 2019 18:11:16 أصدرت جامعة دمشق نتائج مفاضلة الماجستير الدراسات العليا و دبلومات وماجستيرات التأهيل والتخصص ودبلوم التأهيل التربوي للعام 2019-2020 ويمكنكم الحصول على نتائج المفاضلة عبر البحث بالاسم والكنية فقط عبر الرابط التاليللدخول إلى الرابط اضغط هنا يرجى عدم نسخ اكثر من 30 % من المقال قناة مراسلون على التلغرام .. اضغط هنا جامعة دمشقدبلوم تأهيل تربويسورياماجستير 2020نتائج الماجستير جامعة دمشقنتائج مفاضلة الماجستير 2020 شارك FacebookTwitterGoogle+البريد الإلكترونيVKTelegramWhatsAppReddIt