نانسي عجرم تضيء ليل قبرص بـ إطلالة براقة ( صور )

أحيت الفنانة نانسي عجرم حفلاً غنائياً في قبرص وسط حضور جماهيري مكتمل العدد ، حيث قدمت باقة منوعة من أجمل أغنياتها وسط تفاعل الحضور .

وأطلت نانسي على المسرح بـ جمبسوت أبيض برّاق ، وشاركت الجمهور ببعضٍ من الصور عبر حسابها الرسمي في Instagram ، أرفقتها بتعليق مقتضّب ، كتبت فيه متوجهة إلى الجمهور : ” بسمة وبعدا ضحكة … وكل لحظة فيها فرح معكن ” .

وحازت الصور على تفاعل المتابعين الذين انهالوا عليها بالتعليقات الإيجابية ، مشيدين بجمالها وعفويتها وحرصها الدائم على مشاركتهم بتفاصيل نشاطاتها الحياتية والعملية .

يذكر أن نانسي عجرم تتحضر حالياً لإنجاز ألبومها الجديد المنتظر ، والذي سجلّت منه أغنية باللهجة المصرية ، تعاونت فيها بالكلمات مع الشاعر الغنائي خالد تاج الدين وبالألحان وليد سعد وفي التوزيع الموسيقي هاني يعقوب .