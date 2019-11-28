جديد ناصيف زيتون .. عاتبٌ وثائر في ” مش خايف منك ” ( فيديو )

أخبار الفن
ناصيف زيتون

يتحضر الفنان ناصيف زيتون لإطلاق أغنيته الجديدة والتي تعد جزءاً من ألبومه الثالث الذي ارتأى طرحه على شكل أغانٍ منفردة عبر صفحاته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي .

ونشر زيتون البرومو الخاص بجديده الغنائي ” مش خايف منك ” عبر قناته الرسمية على يوتيوب ، والتي تحمل في معانيها العتب والأمل والقوة .

كما شارك النجم الشاب برومو الأغنية مع متابعيه عبر صفحاته الرسمية ، وهو الأمر الذي تفاعل معه الجمهور بشكلٍ لافتٍ .

يذكر أن آخر أعمال الفنان ناصيف زيتون أغنية ” فارقوني ” التي أهداها إلى محبيه وقدم فيها لأول مرة اللون العراقي ، وحققت الأغنية نجاحاً واسعاً في أوساط محبيه وتجاوزت نسبة مشاهدتها الملايين عبر الـ يوتيوب .

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