جديد ناصيف زيتون .. عاتبٌ وثائر في ” مش خايف منك ” ( فيديو )

يتحضر الفنان ناصيف زيتون لإطلاق أغنيته الجديدة والتي تعد جزءاً من ألبومه الثالث الذي ارتأى طرحه على شكل أغانٍ منفردة عبر صفحاته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي .

ونشر زيتون البرومو الخاص بجديده الغنائي ” مش خايف منك ” عبر قناته الرسمية على يوتيوب ، والتي تحمل في معانيها العتب والأمل والقوة .

كما شارك النجم الشاب برومو الأغنية مع متابعيه عبر صفحاته الرسمية ، وهو الأمر الذي تفاعل معه الجمهور بشكلٍ لافتٍ .

يذكر أن آخر أعمال الفنان ناصيف زيتون أغنية ” فارقوني ” التي أهداها إلى محبيه وقدم فيها لأول مرة اللون العراقي ، وحققت الأغنية نجاحاً واسعاً في أوساط محبيه وتجاوزت نسبة مشاهدتها الملايين عبر الـ يوتيوب .