نادين نجيم تنشر فيديو عفوي لها من حوض السباحة ( فيديو )

شاركت الفنانة نادين نجيم الجمهور عبر إحدى صفحاتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو قديم يجمعها بإحدى صديقاتها ، بدت خلاله وهي تقفز معها بعفوية إلى داخل حوض السباحة .

وعلقت نادين على المقطع المصور قائلة : ” كنت عم فتشّ بالأرشيف وطلع … هيدا الفيديو من سنتين … كنت أنا ورفيقتي … وإذ من قرر نجن ونزتّ حالنا بـ الميّ … ” .

وأنهت النجمة اللبنانية تعليقها بسؤال وجهته إلى المتابعين ، تساءلت فيه إن كانوا قد خاضوا تجربتها و مارسوا الجنون عبر أفعال عفوية وليدة اللحظة ؟ ! .

وكانت الفنانة نادين نجيم أعلنت عن مشاركتها في السباق الرمضاني المقبل عبر مسلسل جديد سيجمعها بالممثل السوري قصي خولي ، وبحسب بعض التسريبات ستقدم فيه النجمة اللبنانية دوراً جديداً و مختلفاً عما قدمته سابقاً خلال مشوارها الفني .