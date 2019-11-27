نادين نجيم وتحية صباحية نقية لـ جمهورها ( صورة )

وجهت الفنانة نادين نجيم تحية صباحية إلى جمهورها المتابع لها عبر صفحاتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي ، وذلك من خلال صورة جديدة شاركتها وإياهم عبر حسابها في تطبيق Instagram .

أطلت خلالها بجمالها الطبيعي وبشرتها النقية التي لم تشوبها مستحضرات التجميل ، وأرفقت الصورة بتعليق مليءٍ بالأمنيات الطيبة لجمهورها ووطنها لبنان .

وانطلقت عليه مجموعة من التعليقات الإيجابية من قبل محبيّ نادين الذين أثنوا على إطلالتها وأشادوا بعفويتها وبساطة ظهورها ، متمنين لها صباحاً مليئاً بالخيرات .

وتتحضر نادين نجيم حالياً لإنجاز مسلسلها الرمضاني الجديد بالتعاون مع شركة الصبّاح إخوان للإنتاج والتوزيع الفني ، و الذي سيجمعها بالنجم السوري قصي خولي ، وبحسب بعض التسريبات ستقدم فيه النجمة اللبنانية دوراً جديداً و مختلفاً عما قدمته سابقاً خلال مشوارها الفني .