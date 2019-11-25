ميزات مهمة داخل تطبيق واتساب يجب التعرف عليها

يعتبر تطبيق واتساب من أشهر التطبيقات والأكثر انتشاراً حول العالم حيث يستخدمه ملايين الأشخاص منذ سنوات.

وعلى الرغم من استعمالنا المستمر لتطبيق واتساب ، إلا أننا مازلنا نجهل بعض الميزات المتوفرة فيه ، ومنها:

إدارة من يضيفك إلى مجموعات عبر واتساب :

أضافت الشركة مؤخراً خاصية تمكن المستخدم من إدارة إعدادات أذونات المجموعة، ومنع الآخرين من إضافتك إلى مجموعات لا ترغب فيها.

وكل ما عليك فعله هو الانتقال إلى الإعدادات الحساب/الخصوصية/ واختيار من يستطيع إضافتك في المجموعات.

معرفة أكثر شخص تتحدث إليه:

حيث يمكنك الدخول إلى الاعدادات < بيانات وسعة التخزين <سعة التخزين< جهات الاتصال، ومن خلال سعة التخزين يمكنك تحديد من تتحدث معه أكثر من غيره.

تسجيل الرسائل الصوتية دون لمس الهاتف:

ما لا يعرفه العديد من الناس هو أن سحب أيقونة تسجيل الصوت داخل التطبيق لأعلى يثبتها ويمكنك من تسجيل الرسائل دون الحاجة للاستمرار في الضغط على الشاشة، وبمجرد الانتهاء من تسجيل الرسالة كل ما عليك فعله هو الضغط على أيقونة الإرسال.

وضع هاتفك جانباً:

عن طريق استخدام تطبيق “واتساب ويب ديسكتوب” أو فتح صفحة “واتساب ويب” واتباع التعليمات الموضحة على الشاشة لتشغيل واتساب على الكمبيوتر.

حفظ الرسائل المهمة:

محاولة البحث عن الرسائل مرارًا وتكرارًا قد تكون عملية مضنية، ولذلك قد تسعد لمعرفة أن هناك خاصية لوضع إشارة مرجعية على الرسائل المهمة للتأكد من أنه يمكنك العثور عليها بسهولة وبسرعة في المستقبل، وذلك من خلال الضغط على أيقونة النجمة.

قراءة الرسائل في الوضع الخفي:

يمكنك الاستعانة بوضع القراءة الخفي، إذ أوضحت واتساب أنه يمكنك الضغط على الرسائل التي تتلقاها على شاشة قفل هاتفك وسحبها للأسفل لقراءتها بالكامل دون أن يعلم المرسل بذلك.

تثبيت الدردشات المهمة

لسهولة الوصول إلى المحادثات كل ما عليك فعله هو تثبيت المحادثات المهمة، من خلال الضغط مطولاً على الدردشة قبل الضغط على أيقونة الدبوس على أنظمة الاندرويد، وسحب المحادثة إلى اليمين والضغط على كلمة Pin في آيفون.

استعادة السيطرة على مجموعاتك:

يمكنك منع الأصدقاء من تغيير أسماء مجموعتك أو تبديل صورتها، من خلال تعديل الإعدادات لتسمح للمشرف فقط بإدارة هذه الأمور، وكل ما عليك فعله هو الضغط على اسم مجموعتك والانتقال إلى إعدادات المجموعة ثم تحرير معلومات المجموعة.

استخدام الملصقات:

يستخدم معظم الناس الرموز التعبيرية (الإيموجي) في محادثاتهم، ولذلك يمكنك التميز عن الآخرين باستخدام الملصقات، والتي يمكنك العثور عليها بجوار الحقل الذي تدخل النص فيه، تظهر الملصقات المرحة التي يمكنك استخدامها، كما يمكنك إضافة المزيد لمنح رسائلك طابعاً مميزاً.

اقرأ المزيد: حيل وميزات في ” واتساب ” يمكنك الاستفادة منها ( صور )