ميريام كلينك تنتقد يوم الأحد بـ صورة جريئة على السرير

شاركت المغنية الاستعراضية ميريام كلينك المتابعين عبر إحدى حساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي صورة جديدة لها من داخل غرفة نومها .

ظهرت خلالها وهي تستلقي على السرير بطريقة أنثوية جريئة مرتدية بيجاما قطنية ضيقة من تدرجات اللون الورديّ الذي طغى على الصورة والذي أعربت عن عشقها له في أكثرِ من مناسبة .

واعتمدت المغنية اللبنانية في إطلالتها مكياج الوجه الصاخب الـ Smoky ، بينما صففت شعرها بطريقة الـ wavy وزينت شعرها بتاجٍ فضي .

يذكر أن ميريام كلينك كانت قد بدأت مؤخراً بالترويج لدمية Barbie جديدة ، وأعلنت عبر إحدى صفحاتها عن أن الدمية ستحمل اسمها ، مرفقةً الخبر بمجموعة من الصور التي توثق شكل الدمية بعدة إطلالات مختلفة .