ميريام كلينك تستعرض من جديد .. وتروج لدمية Barbie تحمل اسمها ( صور )

نشرت الفنانة الاستعراضية ميريام كلينك مجموعة من الصور الحديثة لها عبر إحدى حساباتها الخاصة على منصات التواصل الاجتماعي ، بدت خلالهم بالستايل الجديد الذي اعتمدته خلال فيديو كليب أغنيتها الحديثة ” أوعى ترجعلي ” .

ظهرت ميريام خلالهم للمرة الأولى بالشعر الأشقر القصير ومكياج الوجه الصاخب ، وبدت مرتدية سترة نسائية رسمية كشفت عن أجزاء واسعة من جسدها العلوي ، نسقت معها سروالاً ضيقاً من الجلد اللامع .

وتعاونت المغنية اللبنانية في أغنية ” أوعى ترجعلي ” بالكلمات والألحان مع الياس الرحباني ، وصورت كليب الأغنية تحت إدارة المخرج اللبناني إيلي داوود .

وكانت ميريام كلينك قد بدأت قبل أيامٍ قليلة بالترويج لدمية Barbie جديدة ، وأعلنت عبر إحدى صفحاتها عن أن الدمية ستحمل اسمها ، مرفقةً الخبر بمجموعة من الصور التي توثق شكل الدمية بعدة إطلالات مختلفة .