ميريام كلينك بصورة جريئة واصفةَ نفسها بالملكة ذات الحياة الوردية

تتجاهل المغنية الاستعراضية ميريام كلينك كل الانتقادات اللاذعة التي تتعرض لها على خلفية إطلالاتها الجريئة ، ولا تكفُ عن استعراض جسدها في جلسات التصوير ومشاركة المتابعين بعضاً من هذه الصور .

اختارت ميريام أن تظهر اليوم بـ بدلة نسائية وردية وعصرية مؤلفة من توب قصيرة بقصة v واسعة من الأعلى ، وتنورة قصيرة جداً نسقت معهم Boots ذو رقبة عالية .

واعتمدت المغنية اللبنانية في إطلالتها مكياج الوجه الصاخب الـ Smoky ، بينما صففت شعرها بطريقة الـ wavy ، وأرفقت المنشور بتعليق مقتضب ، وصفت نفسها من خلاله بالملكة .. وأسلوب عيشها بالحياة الوردية .

وكانت ميريام كلينك قد بدأت قبل أيامٍ قليلة بالترويج لدمية Barbie جديدة ، وأعلنت عبر إحدى صفحاتها عن أن الدمية ستحمل اسمها ، مرفقةً الخبر بمجموعة من الصور التي توثق شكل الدمية بعدة إطلالات مختلفة .