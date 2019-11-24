ميريام كلينك بإطلالة جريئة خلال حديثها عن ” عصر الدولارات ” ( صورة )

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ميريام كلينك

لا تكفُ المغنية الاستعراضية ميريام كلينك عن استفزاز متابعيها وإثارة الجدل ، وذلك من خلال الصور الجريئة التي تظهر بها عبر صفحاتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي والأغاني المبتذلة التي تطرحها بين الفينة والأخرى .

ويبدو أن الأمر قد راقَ للفنانة اللبنانية  حتى أصبح أسلوبها الخاص الذي تعتمده دائماً حتى في حياتها اليومية ومقابلاتها التلفزيونية .

وأطلت ميريام قبل ساعاتٍ قليلة بصورة جديدة شاركتها مع المتابعين عبر حسابها الرسمي في إنستقرام ، بدت خلالها و هي ترتدي فستاناً وردياً تميز بقصة v واسعة من الأعلى كشفت عن أجزاء واسعة من جسدها .

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It's dollars Era… 💵

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وعلقت على المنشور قائلة : ” عصر الدولار ” ، الأمر الذي لفت انتباه البعض من المتابعين الذين استغربوا تعليقها الذي بدى بحسب رأيهم  وكأنها تستجدي ذوي النفوذ وأصحاب المال للتعاقد معها في حفلاتهم ، بينما رأى البعض منهم أن ميريام كلينك فنانة استعراضية ولها الحق في تسويق نفسها أيًّ كانت الطريقة .

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