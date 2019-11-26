منخفض جوي تتخلله أمطار غزيرة وفرصة لأول تساقط ثلجي في سوريا

شهد الطقس في سوريا منذ الامس الاثنين انخفاضاً ملحوظاً في درجة الحرارة كبداية منخفض جوي جديد تشهده البلاد .

وأكد المتنبئ الجوي شادي جاويش في حديث مع إذاعة “شام إف إم” أن سوريا على موعد مع منخفض جوي ماطر اليوم الثلاثاء حيث تبدأ الأمطار وتستمر يوم الأربعاء حتى صباح الخميس إذ يضعف تأثير المنخفض بحلول يوم الجمعة.

فيما نوّه إلى أنه لا منخفض ثلجي فوق المناطق الداخلية خلال الفترة الحالية، بينما يتوقع هطول الثلوج فوق المناطق التي يزيد ارتفاعها عن الـ 1500م وفي المرتفعات الجبلية العالية والقلمون، وهو أول تساقط ثلجي تشهده البلاد مع دخول فصل الشتاء.

وعن تفاصيل الحالة الجوية خلال الأيام القادمة ، فتبدأ حالة عدم الاستقرار في المناطق الساحلية أولا ثم تنتقل للمناطق الداخلية، وتكون فرصة هطول الأمطار في الاولى أكثر ، بينما تكون فرصة دمشق ضعيفة بالهطولات المطرية.

وسبق وأوضح جاويش في تصريح سابق لوكالة سانا، أنه لا توجد اجواء عاصفة أو رياح قوية أو أجواء شديدة البرودة كما يتم التداول على مواقع التواصل الاجتماعي.

إذ أكد المتنبئ الجوي أن هذا المنخفض من المنخفضات الطبيعية التي تأتي بشكل دائم في نهاية فصل الخريف بداية الشتاء وتسمى منخفضات متوسطية (منشؤها في البحر المتوسط وتتقدم باتجاه شرق المتوسط وتصل إلى سوريا ثم تتجه نحو الشمال الشرقي أو الجنوب الشرقي).

ويستمر حدوث هذه المنخفضات لنهاية فصل الشتاء حيث تنخفض درجات الحرارة خلالها بشكل تدريجي إلى الأبرد لذلك يكون هطول الأمطار متوقعاً على المرتفعات فوق 1500 متر وما فوق قد يكون مصحوباً بالثلوج.

يشار إلى أن صفحة “هوى الشام” المختصة بالأحوال الجوية، نوّهت إلى أن سوريا ستشهد خلال شهر كانون الأول منخفضات أخرى ولكن ليس في بدايته.