منتخب مصر يخطف الفوز من ليبيريا بـ هدف فتحي .. فيديو

تغلب منتخب مصر بصعوبة على نظيره الليبيري بهدف نظيف، في مباراة ودية على ملعب “برج العرب” في مدينة الإسكندرية المصرية.

وجاء هدف الفوز للفراعنة عن طريق النجم حمدي فتحي، قبل خمس دقائق من نهاية الوقت الأصلي للمباراة.

وتأتي مباراة مصر وليبيريا ضمن استعدادات المنتخبين، للعب التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية لكرة القدم عام 2021.

وفي 14 من الشهر الحالي، سيلتقي منتخب مصر، أيضاً نظيره الكيني في أولى مباريات التصفيات الأفريقية ضمن الجولة الأولى للمجموعة السابعة.

أما في 19 من الشهر نفسه، سيلعب المنتخب المصري أمام جزر القمر ضمن الجولة الثانية.

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وتوجت مصر سابقاً بلقب كأس الأمم الإفريقية، سبع مرات في رقم قياسي.

مراسلون – رياضة