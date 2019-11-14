منتخب سوريا يطيح بـ مدرب الصين مارتشيلو ليبي

قدم مدرب منتخب الصين مارتشيلو ليبي، استقالته من منصبه، بعد هزيمته أمام منتخب سوريا بنتيجة (1-2)، ضمن التصفيات المؤهلة الى مونديال 2022، كأس آسيا 2023.

وتغلب المنتخب السوري على نظيره الصيني بهدفين لهدف، في الإمارات.

وقال ليبي : “أتقاضى أجرا سنويا مرتفعاً جداً وأنا أتحمل المسؤولية، ولن أكون من الآن فصاعداً مدربا للمنتخب الصيني”.

وأضاف المدرب الإيطالي “نستطيع التغلب على منتخبات ضعيفة مثل المالديف وغوام”.

وأكمل “عندما نواجه منتخبات قوية، مثل الفيليبين وسوريا لا نستطيع تقديم كرتنا المعهودة”.

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وسبق أن قدم ليبي استقالته مرتين عقب تدريب الصين عام 2016 قبل أن يتركه إثر الخسارة أمام إيران (0-3) في نهائيات كأس آسيا.

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