منة فضالي تنجو من حادث سير وتطمئن الجمهور على حالتها الصحية

تعرضت الفنانة المصرية منة فضالي صباح اليوم لـ حادث سير لم تكشف عن تفاصيله ، واكتفت بكتابة منشور مقتضبٍ جداً عبر إحدى صفحاتها الخاصة على منصات التواصل الاجتماعي .

جاء فيه : ” حادثة … الحمد لله ” ، الأمر الذي دفع المتابعين إلى التعليق عليه متسائلين عن حالتها الصحية وكيفية تعرضها لهذه الحادثة ، مما اضطرها لحذف المنشور .

ونشرت آخر طمأنت من خلاله الجمهور على وضعها الصحي و بررت فيه سبب حذفها للمنشور الأول ، وكتبت : ” الحمد لله أنا بخير … أسفة مسحت البوست لأن الدنيا انقلبت … ألف شكر لكم ” .

يشار إلى أن الفنانة منة فضالي تصور حالياً مشاهدها في الفيلم السينمائي ” ماكو ” تأليف أحمد حليم وإخراج محمد هشام الرشيدي .