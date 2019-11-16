مليونير يشتري نادي كرة قدم ويتعاقد مع 15 لاعب في يوم واحد .. وماذا فعل أيضاً؟

أعلن المليونير غلين تامبلين، شراء نادي رومفورد، الناشط في دوري الدرجة الثامنة الإنجليزي، ومنذ اليوم الأول بسط المالك الجديد سيطرته على كل شيء.

وقالت صحيفة “ميرور” البريطانية إن: “المليونير تامبلين قام بشراء فريق رومفورد الإنجليزي”.

وأضافت “خلال اليوم الأول عيّن نفسه مديرا للفريق على الصعيد الفني والمالي في واقعة غريبة لم تحدث قبل في ملاعب كرة القدم”.

كما أقال تامبلين مدرب النادي “بول مارتن”، وعين نفسه بدلاً منه له، وأعلن تعاقده مع 15 لاعبا جديدا.

وكان تامبلين رئيساً ومالكاً لنادي بيليريكاي الإنجليزي، لكنه انسحب من الاستثمار في مجال كرة القدم في سبتمبر/أيلول الماضي.

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ويحتل رومفورد المركز الأخير في جدول ترتيب الدرجة الثامنة للدوري الإنجليزي، بفوز واحد من 11 مباراة.

مراسلون – رياضة