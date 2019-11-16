ملاكم يطلب الزواج من صديقته على الحلبة .. شاهد بالفيديو ماذا جرى؟

تلقى ملاكم أميركي هدية خاصة من الفتاة التي يحبها بعد فوزه في نزال، بأحد حلبات الملاكمة في مدينة لوس أنجلوس.

وحقق الملاكم الأمريكي، جوشوا بروكنر، الفوز الأول له على حساب تايلور سميث، في الولايات المتحدة

وعقب فوز بروكنر في النزال تقدم بالزواج من صديقته على الحلبة، ومسك الميكروفون ووجه لها كلمة.

وقال المقاتل الأميركي: “ربما تتوقعون جميعا مني تحدي شخص ما في النزال القادم.. لا”.

وأضاف متوجهاً إلى صديقته كانتي “سأتوجه إلى صديقتي الحبيبة، هيا!”.

وعقب كلام بروكنز، سارعت صديقته كاتي بيتزينغ، بالصعود إلى الحلبة لتكون بجانب حبيبها.

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وردت كاتي على طلب حبيبها المقاتل بالموافقة على عرض الزواج، وسط تصفيق من الجماهير.

مراسلون -رياضة

SHE SAID YES! 👏 Congrats to Josh Brueckner and @ktbetzing on their engagement! 💍 pic.twitter.com/N7lsskEOsq — DAZN USA (@DAZN_USA) November 10, 2019