مفاجأة غير متوقعة في قائمة برشلونة أمام سلافيا براغ بدوري أبطال أوروبا

يحل سلافيا براغ ضيفا على برشلونة على ملعب “كامب نو” اليوم الثلاثاء، في الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وأعلن مدرب البارسا إرنستو فالفيردي، قائمة فريقه لمباراة سلافيا براغ، والتي شهدت عدد من المفاجآت.

واستبعد فالفيردي لاعب خط الوسط آرثر ميلو بقرار فني، فيما يعود عودة عثمان ديمبلي الذي أثيرت الكثير من الشكوك حوله.

كما ستشهد المباراة عودة صامويل أومتيتي، الذي حصل على التصريح الطبي للمشاركة بعد تعافيه من الإصابة.

وضمت القائمة كلا من:

“تير شتيغن، سيميدو، بيكيه، راكيتيتش، بوسكيتس، ميسي، ديمبلي، نيتو، لينغليت، غريزمان، جوردي ألبا.

ألينيا، سيرجي روبيرتو، فرينكي دي يونج، فيدال، أومتيتي، كارليس بيريز، وأنسو فاتي.

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ويحتل برشلونة صدارة المجموعة السادسة برصيد 7 نقاط، فيما يأتي سلافيا براغ في ذيل الترتيب بنقطة وحيدة.

مراسلون – رياضة