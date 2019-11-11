معلمة تنهال بالضرب على إحدى الطالبات بطريقة وحشية (فيديو)

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو تقوم فيه معلمة بضرب إحدى الطالبات بطريقة وحشية داخل الصف مما أثار سخطاً شديداً في البلاد.

وتبين أن الفيديو المتداول حصلت أحداثه في ولاية تكساس الأميركية ، حيث ذكر مكتب مقاطعة هايس في الولاية بأن معلمة بديلة تواجه تهمة الاعتداء بعد أن ضربت طالبة في مدرسة “ليمان” الثانوية في تكساس يوم الجمعة الماضي.

فيما يظهر الفيديو الذي سجله أحد الطلاب المتواجدين في الصف ، بأن معلمة توجه ضربات كثيرة على وجه فتاة ثم ألقتها على الأرض وضربتها بقدمها على رأسها.

ولاحقت الشرطة في المنطقة وألقت القبض عليها وتدعى تيفاني شادل لانكفورد (32 عاماً).

كما اتخذت المدرسة قراراً بفصلها من العمل بعد الواقعة، وجرى تم نقل الطالبة للمستشفى.

Shocking moment in Texas classroom…: #BREAKING: Hays CISD fired a substitute today after this video surfaced online https://t.co/0LkiB9CPcz pic.twitter.com/a3KvGv7sbS — KXAN News (@KXAN_News) November 8, 2019 Direct link to twitter video… Female High… https://t.co/c0NBzrcXi8 — Trump News Alert 🇺🇸 Retweet & Follow (@TrumpNewsAlert) November 9, 2019

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