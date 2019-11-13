معتصم النهار يتعرض للسرقة وسط دمشق .. والأمن السوري يتدخل

ألقى قسم شرطة المرجة في العاصمة دمشق القبض على أحد اللصوص بالجرم المشهود أثناء محاولته سرقة سيارة.

وأثناء قيام دورية من قسم شرطة المرجة في دمشق بمهامها في حفظ الأمن ، ضبطت المدعو ( طارق. ا ) بالجرم المشهود أثناء قيامه بسرقة سيارة نوع (كيا سيارتو) في محلة “فكتوريا” خلال محاولته الهرب بالسيارة المسروقة.

و ذكر قسم شرطة المرجة بأنه أثناء قيامه بالسرقة اصطدم بسيارتين كانت متواجدتان بالقرب منه فتمت السيطرة عليه وتوقيفه.

وخلال التحقيق معه اعترف بسرقة السيارة المذكورة ، كما عثر بحوزته جهاز جوال نوع “ايفون برو 11” ،ومبلغ 80.000 ليرة سورية، ومبلغ 61.000 ألف ليرة لبنانية، وبطاقة شخصية باسم مواطن يدعى ( م . ع ).

و اعترف بسرقة هذه الأشياء قبل ساعة من حادثة سرقة السيارة المذكورة وذلك من سيارات متوقفة مفتوحة النوافذ من محلة الشعلان في دمشق .

كما اعترف المقبوض عليه بسرقة 12 جهازاً خليوياً من 12 سيارة مركونة بالشوارع وأمام المحلات وببيع الجوالات المسروقة وصرف ثمنها.

وتبين أن أحد الهواتف المسروقة يعود للفنان معتصم النهار حيث تم تسليمه له أصولاً.

و مازالت التحقيقات معه مستمرة وسيتم تقدميه إلى القضاء المختص لينال عقابه.

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