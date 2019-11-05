معتصم النهار ينضم إلى قائمة أبطال مسلسل ” المنصة “

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معتصم النهار

انضم الفنان معتصم النهار إلى قائمة أبطال مسلسل ” المنصة ” وهو عمل درامي قصير تجري أحداثه في اثنى عشرة حلقة ، وهو من تأليف هوزان عكو وإخراج مجدي السميري .

وكانت الشركة المنتجة للعمل قد أطلقت عمليات تصويره قبل أيام في الإمارات العربية المتحدة ، ومن المقرر عرض المسلسل عبر عدة قنوات تلفزيونية ومنصات الكترونية وذلك خارج السباق الرمضاني المقبل ( بحسب ما ذكر سيدتي نت ) .

وسيشارك النهار في بطولة ” المنصة ” نخبة من النجوم من أبرزهم جيني إسبر ومكسيم خليل ، بالإضافة إلى لين غرة التي حلت كبديلة عن الفنانة سلافة معمار التي  اعتذرت عن المشاركة في العمل .

يشار إلى أن الفنان معتصم النهار قبل أيام قليلة تصوير مشاهده في بطولة الجزء الثاني من مسلسل ” ما فيي ” إلى جانب النجمة اللبنانية فاليري أبو شقرا ونخبة من نجوم الدراما السورية واللبنانية تحت إدارة المخرجة رشا شربتجي .

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