معتصم النهار بإطلالة عفوية في أحدث ظهور له ( صور )

تداولت إحدى الصفحات المهتمة بأخبار الفنان معتصم النهار مجموعة من الصور الجديدة له ، بدا فيها برفقة زوجته السيدة لين وبعضٍ من أصدقائه المقربين ومن أبرزهم خبير المكياج ميلاد حنّون .

وظهر النجم الشاب في الصور بإطلالة عصرية غير متكلفة وعلامات الفرح والسعادة قد اعتلت ملامحه ، بينما أطلت زوجته بإطلالة كاجوال مريحة .

وكان الفنان معتصم النهار قد أعلن مؤخراً انضمامه إلى قائمة أبطال مسلسل ” المنصة ” وهو عمل درامي قصير تجري أحداثه في اثنى عشرة حلقة ، وهو من تأليف هوزان عكو وإخراج مجدي الـ سميري .

وسيشارك النهار في بطولة المسلسل نخبة من النجوم من أبرزهم جيني إسبر ومكسيم خليل ، بالإضافة إلى لين غرة التي حلت كبديلة عن الفنانة سلافة معمار التي اعتذرت عن المشاركة في العمل .