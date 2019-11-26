معتصم النهار يوجه رسالة حبٍ إلى أحد معجبيه ( فيديو )

يعدُّ الفنان معتصم النهار من الوجوه الشابة والواعدة في الدراما السورية والعربية ، وذلك بسبب موهبته العالية وقدرته الإبداعية في تقمص وتجسيد الأدوار التي قدمها والتي تنوعت بين الكوميدي والاجتماعي بالإضافة إلى التاريخي منها .

واستطاع النهار خلال السنوات القليلة الماضية أن يثبت نفسه على الساحة الدرامية من خلال التنوع الذي طغى على اختياراته الفنية وقدرته الكبيرة في التلون وتغيير جلده مع كل دورٍ جديد يجسده ، وهو ما أكسبه قاعدة جماهيرية واسعة وساهم في انتشاره عربياً .

ولم يقف النهار عند حدِّ الموهبة والإبداع في حياته العملية بل تخطاها بأشواطٍ كبيرة بتواضعه الكبير في التعاطي مع معجبيه ، و كان آخرها رسالة شكر وجهها إلى أحد محبيّه من خلال مقطع فيديو قصير نشره عبر الـ Story في حسابه على Instagram .

ظهر معتصم النهار فيه من كواليس تصوير الموسم الثاني من مسلسل ” ما فيِّ ” ، حيث تحدث عن حبِّه واحترامه الكبير لمعجبيه وخصص التحية لأحد الشبان الذي أعرب عن محبته الكبيرة له من خلال لقاءٍ إذاعي أجريَّ معه عبر أثير إذاعة ميلودي FM .