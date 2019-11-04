معتصم النهار يعتذر عن فيلم هيفاء وهبي … إليكم السبب !!

انسحب الفنان معتصم النهار من فيلم ” عقد الخواجة ” الذي كان من المفترض أن يخوض بطولته إلى جانب الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي ، ويأتي إعلان الانسحاب بعد أيام قليلة من الكشف عن انضمام النجم السوري لقائمة أبطال العمل .

وأكد النهار في تصريحات صحفية أن السبب وراء اعتذاره هو ضيق الوقت وتضارب أوقات تصوير الفيلم مع أعمال أخرى كان قد تعاقد عليها في وقت سابق ، خاصة وقد انطلقت عمليات تصوير الجزء الثاني من مسلسل ” ما فيي ” الذي يخوض بطولته إلى جانب فاليري أبو شقرا .

يشار إلى أن الموسم الثاني من العمل سيشهد أحداثاً تشويقية صادمة تدور بين الحب والانتقام ، وسيضم العمل شخصيات جديدة مع غياب بعض الشخصيات التي برزت في الموسم الأول من ” ما فيي ” .

يذكر أن معتصم النهار اعتذر مؤخراً عن بطولة مسلسل ” حارس القدس ” الذي كان المرشح الأول لخوض بطولته بعد اعتذار النجم محمود نصر ، وذلك بسبب التزاماته الفنية .