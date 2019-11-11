معالج منتخب سوريا يتحدث عن إمكانية لعب عمر خريبين مباراة الصين

تابع منتخب سوريا لكرة القدم تحضيراته لمباراة الصين في ختام ذهاب مباريات المجموعة الأولى، التي ستقام على استاد مكتوم بن راشد في دبي الخميس القادم.

وأجرى المنتخب السوري حصة تدريبية، وسط حضور22 لاعباً بعد انضمام كل من عمر خريبين وعمرو جنيات.

كما انضم إلى بعثة “نسور قاسيون”، كل من محمود المواس وشادي الحموي ونصوح نكدلي.

وتم تخصيص الحصة التدريبية، بقيادة المدرب فجر إبراهيم لتمارين خاصة بالتكتيك الدفاعي.

وبالنسبة إلى إمكانية مشاركة عمر خريبين في مباراة الصين، تحدث المعالج الفيزيائي لـ منتخب سوريا رفيق المصري عن ذلك.

وأكد المصري أن اللاعب يخضع حاليا لتمارين تقوية، ضمن صالة اللياقة البدنية بعد التحسن الواضح لمرحلة العلاج.

وأشار إلى أن خريبين، شارك في الحصة التدريبية بشكل جيد دون احتكاك.

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وبيّن المصري أن الحالة البدنية، للاعب نصوح نكدلي جيدة، حيث خضع لتمارين استشفائية لكونه لعب مباراة مع ناديه أمس الأحد.

مراسلون – رياضة