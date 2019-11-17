مصرف سوريا المركزي يعلن عن مسابقة لتعين عدد من المواطنيين

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مصرف سوريا المركزي

أعلنت الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء عن إجراء مسابقة لتعيين 48 مواطناً لدى مصرف سوريا المركزي وفروعه في المحافظات بوظيفة أمين صندوق من الفئة الثانية.

ويشترط على المتقدمين أن يكونوا من حملة شهادة المعهد التقاني التجاري المصرفي ( التجاري المصرفي سابقاً ) أو المعهد التقاني للعلوم المالية والمصرفية ( التقاني للمحاسبة والتمويل سابقاً ).

وتكون الوظيفة في مصرف سوريا المركزي بدمشق وفروعه في المحافظات ( دمشق – حماه – السويداء – درعا – طرطوس – اللاذقية – حمص – حلب – دير الزور ).

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