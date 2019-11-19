مشهد مرعب... كوبرا قاتلة تبتلع أفعى أخرى بالكامل

عثر أحد السكان في الفيلبين على كوبرا قاتلة بعد أن ابتلعت أفعى بايثون بأكملها.

وأفاد السكان بأن الكوبرا ابتلعت فريستها بالكامل في مشهد مثير للرعب والدهشة داخل حقل للأرز جنوب البلاد.

وتسبب هذا المشهد بالهلع للسكان ، حيث قاموا بضربها حتى نفوقها، ثم قطعوها ووجدوا ثعبان بايثون بداخلها.

وأكد السكان بأن هذه المرة الأولى التي يشاهدون فيها كوبرا تبتلع أفعى بايثون.

يشار إلى أن حجم أفعى الـ ” كوبرا ” التي عثروا عليها يبلغ 3.66 متر ، بينما الـ “بايثون ” كانت أقصر منها وتراوح طولها بين 1.8 و 2.44 متر.

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