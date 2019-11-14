مشعوذة تحتال على امرأة كويتية بعد أن أوهمتها بأنها مسحورة

تعرضت امرأة كويتية للنصب و الاحتيال من قبل مشعوذة أخبرتها بأنها مسحورة هي وعائلتها.

و ذكرت جريدة “الأنباء” الكويتية ، بأن سيدة كويتية تقدمت بشكوى ضد امرأة لمخفر شرطة الصليبية ، لتعرضها للخداع من قبلها بعد أن اخذت منها مبلغ 495 ألف دولار .

وأفادت السيدة الكويتية بأن ابنها كان قد تعترف على ابن المشعوذة في السجن وأصبحا صديقين وكان يقيم بشكل دائم في منزل ابن المشعوذة.

وحين أردات السيدة الاطمئنان على ابنها ذهبت إلى منزل المشعوذة حيث يقطن ولدها ، وأوهمتها بأن ابنها مسحور ولهذا السبب سلك طريق الإدمان كما أوهمتها أنها وزوجها مسحوران.

وبدأت المرأة بدفع المال للمشعوذة على مدار أشهر وسلمتها كل ما تملك ، لتكتشف فيما بعد بأنها تخدعها ولجأت إلى الشرطة ورفعت شكوى ضدها.

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