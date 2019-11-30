مشاعل الشحي وأحمد خميس يقيمان حفل زفافٍ ثانٍ بعد عامين من زواجهما ( فيديو )

شارك الثنائي مشاعل الشحي و الإعلامي أحمد خميس مقطع فيديو من بروفة زفافهما الثاني المقرر إقامته قريباً ، على صفحاتهما الخاصة على منصات التواصل الاجتماعي .

وأطلت مشاعل بفستانٍ أبيضٍ من قماش الدانتيل الكاشف والـ تول المنفوش ، أما زوجها فبدا بالزيّ الكويتي التقليدي ، وظهر الزوجان خلال المقطع بلقطاتٍ رومنسية .

وعلق خميس على فيديو بروفة زفافهما الثاني قائلاً : ” حين نعشق لا نختار من نعشقهم … ولكن القدر يقودنا إلى أشخاص قد نَجِنُ بعشقهم ” .

وحرصت مشاعل على الاطلاع على آراء الجمهور المتابع لها وذلك من خلال تعليق أرفقته بالفيديو كتبت فيه : ” من بروفة عرسنا الجديد … شو رأيكم ؟! ” .

يذكر أن مشاعل الشحي كانت قد أثارت بلبلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً بعد خلعها للحجاب بشكل نهائي ، وهو الأمر الذي برره زوجها معتبراً أن هذا الأمر حرية شخصية ولا علاقة له ولا لأحد بالأمر .