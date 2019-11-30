مشاعل الشحي وأحمد خميس يقيمان حفل زفافٍ ثانٍ بعد عامين من زواجهما ( فيديو )

شارك الثنائي مشاعل الشحي و الإعلامي أحمد خميس مقطع فيديو من بروفة زفافهما الثاني المقرر إقامته قريباً ، على صفحاتهما الخاصة على منصات التواصل الاجتماعي .
وأطلت مشاعل بفستانٍ أبيضٍ من قماش الدانتيل الكاشف والـ تول المنفوش ، أما زوجها فبدا بالزيّ الكويتي التقليدي ، وظهر الزوجان خلال المقطع بلقطاتٍ رومنسية .
وعلق خميس على فيديو بروفة زفافهما الثاني قائلاً : ” حين نعشق لا نختار من نعشقهم … ولكن القدر يقودنا إلى أشخاص قد نَجِنُ بعشقهم ” .
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حينّ نعشق لا نختار من نعشقُهم، ولكنّ القدر يقودنا لأشخاص قد نُجَن بعشقهم. . . جلسة تصوير و بروفة العرس مع: ❤️😍 . @shmailrak_makeup / ميكب ارتست @weddings_by_qomrah / تصوير @almansourifashion2 / الفستان @merfat_hairdesign / الشعر @henna_designs / الحناء @chocolalauae / الكيك @dubai_flowers_uae / الباقة @palazzoversacedubai / الفندق @venushd_group / شكر لماركة
وحرصت مشاعل على الاطلاع على آراء الجمهور المتابع لها وذلك من خلال تعليق أرفقته بالفيديو كتبت فيه : ” من بروفة عرسنا الجديد … شو رأيكم ؟! ” .
يذكر أن مشاعل الشحي كانت قد أثارت بلبلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً بعد خلعها للحجاب بشكل نهائي ، وهو الأمر الذي برره زوجها معتبراً أن هذا الأمر حرية شخصية ولا علاقة له ولا لأحد بالأمر .