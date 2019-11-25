مساعد مدرب منتخب سوريا يكشف عن إمكانية تجديد عقد فجر إبراهيم .. وهذه مشكلة اللاعب خليل الياس

أكد مساعد مدرب منتخب سوريا أنه لا خوف من المباريات المتبقية في المجموعة، مضيفاً “نخطط لكل مرحلة بوقتها والمستوى الفني للاعبين يتحسن،والوضع الكلي مريح”.

وقال الأبرش: “استطعنا الفوز في المباراة لأننا قرأنا المنتخب الصيني، واستطعنا التحكم بمفاتيح لعبه”

وأوضح الأبرش أن مدرب المنتخب فجر إبراهيم لن يتأخر عن خدمة المنتخب، لافتاً إلى عدم وجود محسوبيات باختيار اللاعبين.

وأوضح الأبرش أن إدارة المنتخب تتابع أخبار المحترفين، ولكن هناك مشكلة في الثبوتيات.

شاهد أيضاً: هدف ورد السلامة يقود منتخب سوريا للفوز على الفلبين

وقال “خليل إلياس يجب أن يحضر لسوريا لاستكمال أوراقه وتجهيز جواز سفره لكنه يرفض ويريد إنهاء أوراقه وهو في الأرجنتين”.

مراسلون – رياضة