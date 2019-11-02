مريم حسين تتخطى الحدود … شاهد ما فعلته أثناء الصلاة ( فيديو )

أثارت الفنانة المغربية مريم حسين الجدل في أوساط متابعي منصات التواصل الاجتماعي ، وذلك إثر انتشار مقطع فيديو غريب لها اعتبره البعض مستفزاً وغير منطقي .

وبدت في الشريط الذي نشرته على حسابها الخاص في تطبيق سناب شات وهي توثق أدائها لفريضة الصلاة ، وظهرت وهي ترتدي ثوب الصلاة وتقف على قطعة من القماش الأبيض مستمعة إلى آية الكرسي .

تعرضت على إثره لموجة من الانتقادات بعد ما تداول بعض النشطاء المقطع المصور عبر صفحاتهم على تطبيق تويتر ، حيث أشاروا عبر تعليقاتهم إلى أنها تخطت جميع الحدود باستعراض أدائها للصلاة .

تصور وهي تصلي ماشاء الله الله يثبتها pic.twitter.com/hz262zMPnQ — سعيدان (@10_saa) October 27, 2019

يذكر أن مريم حسين تواجه قراراً بالسجن مدة ثلاث أشهر والترحيل عن دولة الإمارات المتحدة في الدعوى القضائية الشهيرة بـ هتك العرض والخاتم ، والتي كانت هي من أقامتها ضد الإعلامي صالح الجسمي إلا أن الأمر عاد عليها بشكل سلبي .