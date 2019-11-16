مدرب نادي إيطالي يتلقى رسالة تهديد بالقتل ورصاصة.. تعرف على التفاصيل

تلقى مدرب إنتر ميلان أنطونيو كونتي تهديدات بالقتل بحسب تقارير صحفية، والتي أشارت إلى أن المدرب أبلغ الشرطة بخصوص هذا الأمر.

وكشفت صحيفة “كوريري ديلا سيرا”، عن تلقي كونتي ظرفاً مجهولًا يحتوي على تهديدات ورصاصة.

وأضافت الصحيفة الإيطالية أن “كونتي سرعان ما أبلغ الشرطة بما حدث، حيث تم توفير حماية أمام منزله ومقر تدريبات إنتر ميلان”.

ولم تتمكن الشرطة الإيطالية من معرفة صاحب التهديدات، رغم بذلها الكثير من الجهود.

فيما أشارت بعض وسائل الإعلام إلى أنها من المتوقع أن تكون مجرد مزحة أو رسالة غاضبة من مشجع ليوفنتوس.

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ويحتل إنتر ميلان المركز الثاني على سلم ترتيب الدوري الإيطالي، خلف المتصدر يوفنتوس وبفارق نقطة واحدة.

مراسلون – رياضة