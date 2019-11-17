مدرب منتخب سوريا يهدد لاعبيه في دبي

أكد مدرب منتخب سوريا الأولمبي أيمن الحكيم أنه على استعداد لاستبعاد أي لاعب لا يبرهن من خلال أدائه في المستطيل الأخضر، على الشعور بالانتماء لقميص الفريق الوطني، ولا يقدم مستواه المعتاد.

ويشارك المنتخب السوري في بطولة دبي الودية، وخسر أول مباراتين أمام الإمارات والعراق، قبل أن يحقق فوزه الأول على الأردن.

وشدد الحكيم خلال اجتماعه مع لاعبي المنتخب على ضرورة التحلي بالأخلاق الرياضية.

كما طالب اللاعبين بالانضباط التام في الملعب كي لا تتسبب الأخطاء الفردية والبطاقات الحمراء بإهدار جهد وعمل الفريق بشكل تام.

وشهدت أول مباراتين للمنتخب السوري في البطولة، طرد اثنين من لاعبيه بعد الحصول على بطاقات حمراء.

وقال الحكيم: “راهنت على التشكيلة الموجودة حالياً، ولا زلت أراهن عليها، وأنا أؤمن بأنها قادرة على تحقيق ما هو أفضل”.

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وأضاف “الباب سيبقى مفتوحاً حتى اليوم الأخير لتقديم اللائحة النهائية للاتحاد الآسيوي من أجل المشاركة في كأس آسيا تحت 23”.

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