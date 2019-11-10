مدرب منتخب سوريا يكشف سبب عدم سفر عثمان إلى دبي

أوضح مدرب منتخب سوريا الأولمبي أيمن الحكيم، سبب عدم التحاق أحمد عثمان لاعب نادي فونيكس ويلينجتون النيوزلندي، ببعثة الفريق في دبي.

وقال الحكيم إن: “عثمان لن يتمكن من الالتحاق ببعثة المنتخب في دبي بسبب عدم حصوله على تأشيرة الدخول إلى الإمارات”.

وأضاف “حصل ذلك لعدم صلاحية جواز سفر عثمان، وعدم استكمال الأوراق المطلوبة منه”

وأكمل الحكيم: “فوجئنا السبت، بوصول بريد إلكتروني من النادي النيوزلندي يعلمنا فيه بعدم رغبة اللاعب حاليًا في المشاركة بدورة دبي الدولية”.

وغادرت بعثة المنتخب الأولمبي السوري، إلى دبي للمشاركة في الدورة الودية، بمشاركة 8 منتخبات.

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ويشارك في البطولة “سوريا، الإمارات، كوريا الجنوبية، أوزبكستان، العراق، الأردن، السعودية، البحرين”.

مراسلون – رياضة