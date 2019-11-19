مدرب منتخب سوريا يغادر دبي بسبب مرض ابنه

غادر مدرب منتخب سوريا الأولمبي لكرة القدم أيمن الحكيم مدينة دبي، إلى الأردن للاطمئنان على صحة ابنه الذي أجرى عملاً جراحياً أول أمس.

واختار أيمن الحكيم البقاء مع المنتخب الأولمبي، رغم تلقيه خبر دخول ابنه إلى المشفى قبل مباراة الأردن التي فاز بها منتخبنا بهدف.

وأنهى المنتخب الأولمبي السوري مشاركته في دورة دبي الدولية بالمركز الرابع بعد تغلبه على نظيره البحريني بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ووصل رصيد الأولمبي السوري، إلى ست نقاط من انتصارين وخسارتين خلال بطولة دبي الودية.

وتوج اللاعب السوري عبد الرحمن بركات بلقب هداف البطولة، برصيد أربعة أهداف بفضل “الهاتريك” الذي سجله في مرمى منتخب البحرين.

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وذهب لقب البطولة إلى الإمارات التي جمعت عشر نقاط.

مراسلون – رياضة