محمد فؤاد في المستشفى … إليكم تطورات حالته الصحية ( فيديو )

تعرض الفنان محمد فؤاد لأزمة صحية مفاجئة ألمت به ، استدعت نقله إلى أحد مستشفيات القاهرة للخضوع لبعض الفحوصات الطبية ، حيث تم نقله إلى العناية المركزة بسبب خطورة وضعه الصحي .

وأكدت بعض المصادر الفنية أن فؤاد تعرض قبل فترة وجيزة لإجهادٍ كبيرٍ مما أدى لارتفاع في ضغط الدم ، إلا أنه تعرض لإغماء صباح يوم أمس ، الأمر الذي استدعى نقله إلى المستشفى .

وأشارت إلى أن حالة الفنان المصري باتت مستقرة الآن وسيتم تخريجه من المستشفى مساء اليوم السبت بعد مرور الأطباء عليه واطمئنانهم على استقرار حالته الصحية .

ولفتت المصادر إلى أن محمد فؤاد كان يعمل طوال الفترة الماضية على ألبومه الغنائي الجديد ويشرف عليه بنفسه ، ونفت كل ما أشيع عن تسريب إحدى الأغنيات الخاصة به والتي قيل أنها السبب في وراء أزمته الصحية ، خاصة وأنه ليس الفنان الأول ولا الوحيد الذي يتعرض للقرصنة .