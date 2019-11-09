محمد صلاح يمازح مراسلة تلفزيونية بطريقة غريبة .. (فيديو)

قبل مباراة ليفربول ومانشستر سيتي الأحد، أراد نحم الريدز محمد صلاح ، ممازحة مراسلة قناة ” ESPN ” والتي كانت تستعد لإجراء مقابلة معه.

وخلال تجهيز مراسلة قناة ” ESPN ” لإعداد تقرير من أمام غرف تبديل ملابس ليفربول، جاء الفرعون المصري ومازحها.

ولوح صلاح بيده من خلف المراسلة دون أن تراه، لتسارع إلى إخراج هاتفها من أجل التقاط صورة سيلفي معه.

ونشرت ناتالي جيدار فيديو على حسابها في موقع “إنستغرام”، للحادثة مع محمد صلاح.

وقالت: “عندما تستعد للعمل ويأتي رجل مزعج قليلا ويقول وداعا للكاميرا، إنها شخصية جذابة للغاية مو صلاح”.

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ويبتعد ليفربول في صدارة الدوري عن مانشستر سيتي بفارق 6 نقاط، قبل أن يلتقيا ضمن الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي.

مراسلون -رياضة