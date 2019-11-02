محمد الأحمد يُهدي ” نجمة الصبح ” لروح صديقه الراحل ( فيديو )

يتواجد الفنان محمد الأحمد حالياً في تونس ، وذلك لافتتاح العرض الأول لفيلمه الروائي الطويل ” نجمة الصبح ” الذي سيشارك ضمن فعاليات مهرجان قرطاج السينمائي ، وأهدى النجم السوري العرض الأول لروح مدير الإضاءة والتصوير الراحل عقبة عز الدين الذي توفيَّ قبل أشهر بحادث سير .

وأعرب الفنان السوري عن أن الاهداء لن يتوقف عند نجمة الصبح وإنما سيكون اسم الراحل عز الدين مرافقاً لكل الأفلام التي ستُصنع في المستقبل ، كما أهدى مخرج الفيلم جود سعيد العرض العالمي الأول لروح زميله ورفيق دربه الراحل مؤكداً أنه أكثر من يستحق الاهداء .

ويشارك في بطولة الفيلم نخبة من نجوم الفن السوري ومن أبرزهم : ” محمد الأحمد ، لجين اسماعيل ، حسين عباس ، نسرين فندي ، مأمون الخطيب ، يوسف المقبل ، كرم الشعراني ، سارة وناديا صدقي ” ، والفيلم من تأليف جود سعيد وسماح القتال .