مبلغ خرافي من ريال مدريد لضم نجم باريس سان جيرمان مبابي .. الصفقة تقترب

يبدو أن ريال مدريد لم يستسلم بصفقة ضم نجم باريس سان جيرمان كليليان مبابي، حيث عاد الفرنسي للاقتراب من النادي الملكي.

وكشفت صحيفة “لو باريزيان” عن “كالتشيو ميركاتو” أن الريال سيقدم عرضاً ب400 مليون يورو، للحصول على خدمات مبابي.

وإذا تمت الصفقة فإن الفرنسي سيتفوق على زميله نيمار، الذي انضم إلى النادي الباريسي مقابل 222 مليون يورو عام 2017.

وكان مبابي قريباً من “الميرنغي”، قبل انضمامه إلى سان جيرمان، لكن اللاعب اختار في النهاية النادي الباريسي.

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ويسعى باريس سان جيرمان إلى إتمام الصفقة، بإدخال نجم الريال فينيسيوس جونيور، الذي يقدم مستويات كبيرة.

مراسلون – رياضة