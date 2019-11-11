مباراة سوريا والصين في التصفيات الآسيوية .. الموعد والقنوات الناقلة

تقام مباراة سوريا والصين يوم الخميس 19 تشرين الثاني/ نوفمبر، في إطار التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023.

وتجري المباراة يوم الخميس القادم، على ملعب مكتوم بن راشد آل مكتوم، في دولة الإمارات.

ويتصدر المنتخب السوري المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط، فيما يحتل المنتخب الصيني المركز الثاني برصيد 7 نقاط.

وكانت وصلت بعثة “نسور قاسيون” الأحد إلى مطار الشارقة، وتوجهت إلى مقر اقامتها في إمارة دبي.

وتجري مباراة سوريا والصين في تمام الساعة الرابعة بتوقيت سوريا، والخامسة بتوقيت السعودية، وتنقل على قناة سوريا دراما.

وسيقود مباراة المنتخب السوري ونظيره الصيني، طاقم تحكيم بقيادة الكوري الجنوبي كيم داي يونك.

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ويساعد الحكم الكوري كل من بارك كيون يونج وجونغ بيل جانغ.

مراسلون – رياضة