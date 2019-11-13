ما سر الأضواء الغريبة التي اخترقت سماء حلب و إدلب بالأمس ؟

أثارت سلسلة أضواء تم رصدها في مناطق شمال سوريا وتحديداً حلب و إدلب ، مخاوف بعض السكان الذين استغربوا شكلها ظناً منهم أنها صواريخ أطلقها الاحتلال التركي .

ونقل موقع “الوطن أون لاين” عن الأهالي في تلك المناطق أن سلسلة من الأضواء المتسلسلة الغريبة على شكل قطار اخترقت سماء الريف الشمالي لكل من حلب و إدلب وأمكن رؤيتها بالعين المجردة.

وقالت مصادر أهلية في منبج شمال شرق حلب، إن السكان ظنوا أن تلك الأضواء هي صواريخ أطلقها جيش الاحتلال التركي لغزو مناطق جديدة في سوريا .

فيما أوضح “الوطن” أن تلك السلسلة من الأضواء تبين أنها عبارة عن أقمار اصطناعية اسمها Starlink ‏”ستار لينك” أطلقتها شركة SpaceX “ﺳﺒﻴﺲ ﺇﻛﺲ” الأمريكية الخاصة.

حيث أطلقت تلك الشركة هذه الأقمار الاصطناعية ضمن مشروعها لتوفير تغطية فائقة السرعة للأنترنت في المناطق الريفية والنائية ولعامة الناس حول العالم وبسعر مخفض .

يذكر أن رؤية تلك الأضواء تزامنت مع إعلان شركة “سبيس إكس” صباح الثلاثاء إطلاقها لـ ٦٠ قمرا اصطناعياً إلى مدار الأرض عبر صاروخ “فالكون ٩”، من منصة “كيب كانافيرال” في ولاية فلوريدا.

وتعتبر هذه الأقمار الاصطناعية خطوة أولى من الموقع لمشروع الأنترنت عالي السرعة ، الخاص بشركة الصواريخ التجارية الفضائية الأمريكية التي حققت هذا الإنجاز ٤ مرات عبر هذا الصاروخ.

يشار إلى أن تكلفة المشروع، الذي سيكتمل عام ٢٠٢٥ تبلغ نحو ١٠ مليارات دولار وتشمل إطلاق ١٢ ألف قمر اصطناعي تتراوح ارتفاعاتها بين 335 كيلومترا إلى 1324 كيلومترا فوق سطح الأرض.

وتمتلك ثلاث شركات هذه التقنية حالياً، هي «HughesNet» ،« Viasat» و «Dish»، حيث لدى كل من هذه الشركات قرابة 20 قمراً اصطناعياً، غالبيتها تدور حول الأرض بارتفاع 36 ألف كم، وهذا الارتفاع يساعد الشركات بتغطية مناطق أكبر من كوكب الأرض.