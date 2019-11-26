ما سبب برودة أطراف الأيدي والأقدام في فصل الشتاء ؟

كشف أحد الأطباء عن السبب وراء برودة أطراف الأيدي والأقدام في فصل الشتاء .

حيث نشرت صحيفة “الوطن” المصرية تقريراً حول مشكلة برودة الأطراف في الشتاء ، التي أرجع أحد الأطباء السبب في ذلك إلى نسب تدفق الدم في الأوردة.

وأفاد الطبيب المتخصص في المخ والأعصاب والأوعية الدموية ، ياسر عبد الله، بأن برودة الأطراف، أمر طبيعي في الشتاء، فهو مرتبط بضعف تدفق الدم إلى الأطراف، لأن الدم هو ما يجعل الشخص يشعر بالدفء.

و أشار الطبيب إلى أن السبب في عدم انتشار الدم بصورة كافية في الشتاء ، بسبب إصابة الشخص بفقر الدم أو الضغط أو التوتر.

فيما حذر من تحول الأطراف إلى اللون الأزرق الذي يشير إلى الخطر، مما يعني أن الشرايين أصبحت ضيقة جداً، ويجب فحصه بصورة عاجلة حتى لا تتكون الجلطات.

ونصح الطبيب بممارسة الرياضة لأنها تساعد في تحسين الدورة الدموية للجسم.

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