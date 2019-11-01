ما السبب وراء اختيار اللون الأبيض لفساتين الزفاف ؟

شهد عام 1840 حدثاً فارقاً في تغيير لون فستان الزفاف ، بعد أن كانت طوال القرن التاسع عشر ترتدي العرائس فساتين زفاف بألوان زاهية.

حيث ارتبط فستان الزفاف الأبيض في القرن التاسع عشر بالثروة، ما دفع الملكة فيكتوريا لاختيار ثوب زفاف أبيض.

فيما أفادت المؤرخة جوليا بيرد بأن الملكة فكتوريا جعلت اللون الأبيض يحظى بشعبية كبيرة، وبعد حفل زفافها أصبح الدانتيل الأبيض واحداً من أهم الاتجاهات العالمية في ملابس الزفاف .

وبالرغم من ذلك التفليد الطويل الأمد ، إلا أن الكثير من العرائس بدأن يتخلين عن اللون الأبيض لصالح الألوان الفريدة ، وتتضاعف مبيعات فساتين الزفاف غير البيضاء كل عام.