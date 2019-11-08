مايا نعمة تفاجئ الجمهور وتدخل القفص الذهبي ( صور )

أخبار الفن
مايا نعمة

احتفلت نجمة برنامج ستار أكاديمي الفنانة مايا نعمة بزواجها من خطيبها ومدربها الرياضي شربل أبو خطار في أجواءٍ شاعرية مليئة بالجرأة والحماس بمدينة لاس فيغاس الأمريكية .

وفاجأت الفنانة والرياضية اللبنانية الجمهور بإعلان زواجها عبر إحدى صفحاتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي ، من خلال نشرها صورة تجمعها بزوجها من أجواء حفل زفافها ، وعلقت عليها قائلة :

قُلت نعم … لقد سرق قلبي … لذا حملت اسمه الأخير … أحبك يا حبيبي .

img

وأتى زواج مايا نعمة بعد عامين من انفصالها عن زوجها السابق الموزع الموسيقي وليد المسيح ، بعد زواج دام مدة سبع سنوات .

يذكر أن الفنانة اللبنانية خاضت مؤخراً تجربتها الأولى في التقديم التلفزيوني من خلال برنامج اكتشاف المواهب الجديد ” الموهبة The Talent ” ،  وذلك بعد أن تم اختيارها من قبل إدارة البرنامج .

يرجى عدم نسخ اكثر من 30 % من المقال
قناة مراسلون على التلغرام .. اضغط هنا
المزيد من المشاركات

تيم حسن وكاريس بشار في كواليس تصوير مسلسل العميد ( صورة )

ميريام كلينك تستعرض من جديد .. وتروج لدمية Barbie تحمل اسمها…

رنا الأبيض تعلن انضمامها لقائمة أبطال المسلسل البدوي ”…