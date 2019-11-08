مايا نعمة تفاجئ الجمهور وتدخل القفص الذهبي ( صور )

احتفلت نجمة برنامج ستار أكاديمي الفنانة مايا نعمة بزواجها من خطيبها ومدربها الرياضي شربل أبو خطار في أجواءٍ شاعرية مليئة بالجرأة والحماس بمدينة لاس فيغاس الأمريكية .

وفاجأت الفنانة والرياضية اللبنانية الجمهور بإعلان زواجها عبر إحدى صفحاتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي ، من خلال نشرها صورة تجمعها بزوجها من أجواء حفل زفافها ، وعلقت عليها قائلة :

قُلت نعم … لقد سرق قلبي … لذا حملت اسمه الأخير … أحبك يا حبيبي .

وأتى زواج مايا نعمة بعد عامين من انفصالها عن زوجها السابق الموزع الموسيقي وليد المسيح ، بعد زواج دام مدة سبع سنوات .

يذكر أن الفنانة اللبنانية خاضت مؤخراً تجربتها الأولى في التقديم التلفزيوني من خلال برنامج اكتشاف المواهب الجديد ” الموهبة The Talent ” ، وذلك بعد أن تم اختيارها من قبل إدارة البرنامج .