مايا دياب تخوض غمار العمل المسرحي في السعودية ( صورة )

أعلنت الفنانة مايا دياب عودتها إلى التمثيل بعد غياب تجاوز التسع سنوات ، وكشفت عن دخولها عالم المسرح لأول مرة من خلال مسرحية ” لوكاندة الأوباش ” التي تتشارك في بطولتها مع النجم المصري حسن الرداد .
ونشرت مايا البوستر الدعائي للمسرحية ، وعلقت عليها لافتة إلى أن العرض الأول للعمل سيعرض في المملكة العربية السعودية ضمن موسم الرياض بتاريخ الرابع من شهر ديسمبر / كانون الأول المقبل .
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وكانت مايا دياب أحيت مؤخراً حفلاً غنائياً داخل أحد الفنادق الكبرى في مدينة طابا المصرية ، وأشعلت الفنانة اللبنانية أجواء الحفل عبر باقة منوعة من أجمل أغانيها مثل : ” نيالي .. سبع أرواح … يا قاطفين العنب … بعدو ” .
وتألقت خلاله بفستانٍ طويلٍ ذو شقٍ عالٍ من الأسفل ، تميز بألوانه الخريفية التي نُقشت على شكل جلد النمر ، ارتدت معه حذاءً صيفياّ ذو كعبٍ عالٍ .