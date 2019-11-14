مايا دياب تُفاجئ في عيد ميلادها … شاهدوا ردة فعلها ( فيديو )

فوجئت الفنانة مايا دياب باحتفال فريق عملها بذكرى يوم ميلادها الـ 39 ، وأعربت عن سعادتها بهذه اللفتة الجميلة ونشرت عبر خاصية الـ Story على إحدى حساباتها الخاصة مقطع فيديو قصير يوثق لحظة دخولها إلى مكان الاحتفال .

وظهرت في الفيديو وقد اعتلت ملامحها علامات الدهشة قبل أن تهُمَّ بالسلام على الحاضرين والغناء معهم محتفلة بعيد ميلادها ، ولاقى الفيديو تفاعل النشطاء الذين أعربوا عن أمنياتهم الطيبة لها ، لا سيما عبر الصفحات الناشطة التي أعادت نشر المقطع المصور .

وكانت مايا دياب أحيت حفلاً غنائياً داخل أحد الفنادق الكبرى في مدينة طابا المصرية ، وتألقت خلاله بفستانٍ طويلٍ ذو شقٍ عالٍ من الأسفل ، تميز بألوانه الخريفية التي نُقشت على شكل جلد النمر ، ارتدت معه حذاءً صيفياّ ذو كعبٍ عالٍ .

وأشعلت الفنانة اللبنانية أجواء الحفل عبر باقة منوعة من أجمل أغانيها مثل : ” نيالي .. سبع أرواح … يا قاطفين العنب … بعدو ” .